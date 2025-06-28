Названы признаки панической атаки

Ее физиологическими проявлениями могут быть нарушения темпа, ритма дыхания, вегетативные нарушения, тахикардия, гипертермические реакции, рассказала в интервью РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.

Эмоциональные состояния человека при этом могут быть диаметрально противоположными. У кого-то паническая атака может проявляться в метаниях, в хаотических движениях, в возгласах и плаче, в акцентах каких-то соматических состояний, то есть "нечем дышать", "я умираю".

Возможны панические атаки с тормозными проявлениями, когда человек ложится, садится или сворачивается в клубочек, таким образом, сообщая о своем плохом эмоциональном состоянии.

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