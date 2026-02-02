Названы продукты, которые вызывают усталость с самого утра

Правильный завтрак должен заряжать энергией, а не вызывать усталость и тяжесть. Однако многие привычные продукты, которые люди едят с утра, дают обратный эффект. Диетологи рекомендуют отказаться от некоторых из них, чтобы сохранить бодрость на весь день.

Как пишет автор канала «Академия Вкуса» на платформе «Дзен», в первую очередь стоит избегать сладких хлопьев и каш быстрого приготовления. Они резко повышают уровень сахара в крови, что приводит к последующему упадку сил. Такое же действие оказывают сладкие йогурты с добавками и сладкие напитки — соки и газировка.

Выпечка из белой муки — булочки, пирожки, белый хлеб — вызывает чувство тяжести и сонливости, а также может способствовать повышению уровня холестерина. Бутерброды с колбасой или сосисками нагружают печень и почки, влияют на давление. Жареная на масле пища перегружает пищеварительную систему и печень, что приводит к вялости.

Отдельного внимания заслуживает кофе, выпитый на пустой желудок. Он повышает уровень гормона стресса и раздражает слизистую желудка.

Полезной альтернативой могут стать цельные крупы — обычная овсянка, гречка или пшенка с добавлением яблока, орехов или меда. Вместо белого хлеба лучше выбрать цельнозерновой, а начинкой сделать творог, овощи или авокадо.

Источником белка может стать отварная курица, индейка, нежирная рыба или творог. Яйца пашот или паровой омлет с овощами — легкий и сытный вариант. Напитки стоит заменить чистой водой, травяным чаем или несладким компотом, а кофе пить через 20-30 минут после еды.

Завтрак, состоящий из сладостей, выпечки и колбасных изделий, ведет к усталости и тяжести. В то время как цельные крупы, белок, овощи и правильные напитки дарят заряд энергии и хорошее самочувствие на весь день.

Ранее российская блогерша раскрыла секреты стройности итальянок.