Названы продукты, от которых стоит отказаться в сезон простуд
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Специалисты дали советы по питанию в осенний период.
В сезон простуд следует отказаться от продуктов питания, употребление которых может привести к снижению иммунитета.
Так, нужно минимизировать потребление сахара и обработанных продуктов. Дело в том, что они провоцируют воспаление и снижают способность организма противостоять инфекциям.
Вместо этих продуктов в свой рацион нужно включить цитрусовые, например, апельсины и лимоны, так как они содержат витамин C, укрепляющий защитные функции органзма.
Осенью стоит есть больше овощей, злаков и бобовых, содержащих антиоксиданты и полезные микроэлементы, а также продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт и кефир. Они помогут поддержать здоровье кишечника и иммунитет.
Важно пить достаточное количество жидкости: воду, травяные чаи и бульоны.
Все эти меры помогут эффективно противостоять вирусам и снизить риск заболеваний в холодное время года.
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