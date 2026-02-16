Врач предупредил об ошибке, которая вызывает агрессивный рак

Большинство людей даже не догадываются, что их повседневная привычка медленно, но верно приближает их к онкологическому диагнозу, написал в своем телеграм-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Речь идет не о курении или злоупотреблении спиртным, а о том, чем заняты миллионы офисных работников и любителей домашнего уюта — о длительном сидении на месте.

Специалист выделил три стратегии отношения к здоровью. Первая — самая печальная, когда человек запускает болезнь, лечит ее годами и живет с ней постоянно. Вторая — радикальная, когда приходится ложиться под нож хирурга, чтобы избавиться от уже развившейся опухоли.

Третья, самая разумная, — это профилактика, то есть отказ от вредных привычек, спорт и поддержка организма. К сожалению, большинство выбирает первые два пути, даже не задумываясь о третьем, отметил специалист.

Главными врагами врач назвал курение, алкоголь, ожирение и вредную еду с отсутствием клетчатки. Однако ключевым фактором риска сегодня становится малоподвижный образ жизни. Люди приклеены к стульям в офисах, к креслам в машинах и к диванам дома. Это, по словам доктора, прямая дорога к агрессивным формам рака.

Кроме того, когда человек часами не встает с места, в его организме резко падает уровень особого белка под названием BDNF, отметил Гадзиян. Это вещество критически важно для выживания клеток и защиты организма от мутаций.

В ответ на физическую нагрузку уровень BDNF подскакивает в разы, давая телу силы бороться с болезнями. Но если нагрузок нет, защита слабеет.

Врач подчеркивает: достаточно просто заставить себя подниматься со стула каждые 20 минут. Не обязательно делать зарядку, можно просто пройтись, размяться, сменить положение. Это уже даст организму сигнал к выработке спасительного белка.

Кроме того, уровень BDNF убивает питание с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров. Сочетание вредной еды и дивана становится смертельным коктейлем, который провоцирует развитие самых опасных видов рака. Спасти ситуацию может только осознанный подход: движение, здоровая еда и отказ от привычки сидеть на месте часами напролет.

