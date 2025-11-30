Названы продукты-убийцы сна, которые мешают высыпаться каждую ночь

Диетолог Михалева: употребление кофеина может вызывать проблемы со сном

Фото: istockphoto.com/Artit_Wongpradu

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева сообщила о влиянии определенных продуктов на качество ночного сна. Специалист в беседе с «Лентой.ру» указала на необходимость ограничения употребления кофеина в вечернее время.

В перечень нерекомендованных продуктов и напитков вошли кофе, крепкий чай и шоколад. Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы головного мозга, что создает эффект бодрости и затрудняет процесс засыпания.

Также негативное воздействие на сон оказывают жирные мясные продукты, блюда из категории фастфуда и жареная пища, особенно с использованием сливочных соусов. Такое питание увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и может вызывать дискомфортные ощущения.

Избыточное потребление белковой пищи в вечернее время требует продолжительного переваривания и способствует возникновению чувства тяжести. Это состояние препятствует полноценному расслаблению организма во время сна.

