Названы продукты, ухудшающие гормональный фон у мужчин

Рацион с избытком фастфуда, колбасных изделий, сладких напитков и алкоголя может негативно отражаться на мужском здоровье. Об этом РИА Новости сообщила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен, указав на риски для гормонального фона и сердечно-сосудистой системы.

По словам Юлии Сластен, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара — в том числе блюда быстрого приготовления, переработанное мясо и газированные напитки — способствуют набору лишнего веса и развитию инсулинорезистентности. Эти факторы напрямую связаны со снижением уровня тестостерона.

Специалист подчеркнула, что злоупотребление алкоголем ухудшает функции печени и подавляет синтез мужских гормонов. Кроме того, избыточное потребление соли увеличивает вероятность гипертонии и сосудистых нарушений.

Отдельную опасность представляют трансжиры: они могут негативно влиять на качество спермы и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врач рекомендовала придерживаться сбалансированного питания и ограничивать продукты с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров.

