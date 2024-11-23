Названы регионы РФ, ставшие «чемпионами» по курению

Дальневосточный федеральный округ занял первую строчку в рейтинге наиболее курящих регионов РФ: на территории округа на тысячу человек приходится почти 8,1 тыс. условных упаковок сигарет. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что в топ-3 среди субъектов РФ вошли также Магаданская область и Камчатский край.

Отмечается, что в плане альтернативных табачных продуктов, то Южный федеральный округ стал лидером по потреблению сигарилл, по употреблению табака для кальянов лидерство взял Северо-Западный федеральный округ. Среди регионов, отличающихся высокими объемами продаж, выделяются Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область.

Ранее сообщалось, что свыше 200 жителей Рязанской области обратились в кабинет по отказу от курения с начала года.