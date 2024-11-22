Свыше 200 жителей Рязанской области обратились в кабинет по отказу от курения с начала года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что из них 185 человек трудоспособного возраста, 25 — пенсионеры.

Отмечается, что в этом кабинете посредством теста Фагестрема определяют степень зависимости, обследуют на газоанализаторе «Смоки-лайзер», определяющем уровень оксида углерода в выдыхаемом воздухе. По итогам обследования пациент направляется к врачу-психотерапевту, поскольку работа с психологической зависимостью — неотъемлемая часть процесса отказа от курения как обычных, так и электронных сигарет.

Ранее сообщалось, что вейпы нарушают микробиом носа.