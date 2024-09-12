Названы симптомы повышенного сахара в крови

Современные люди употребляют большое количество сахара. Речь идет не только о белом рафинированном сахаре, который добавляют в чай или кофе. В состав многих продуктов входит скрытый сахар. Такое питание приводит к преддиабетному состоянию или вовсе к сахарному диабету.

Уровень сахара в крови показывает, насколько эффективно организм усваивает глюкозу.

Нарушения могут быть связаны с наследственностью, стрессом, гормональным дисбалансом и приемом лекарств. Для проверки сахара нужно сдать анализ крови натощак.

Симптомами диабета являются частые позывы в туалет «по-маленькому», жажда, сухость кожи, быстрая утомляемость, информирует «Фонтанка».

Ранее сообщалось о том, что с начала года уже порядка тридцати тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье.