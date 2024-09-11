С начала года уже порядка тридцати тысяч человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

В настоящее время в Подмосковье работают более ста шестидесяти школ сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли почти 30 тысяч человек, из них более 1,7 тысячи детей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Подчеркнем, что течение заболевания зависит и от самого пациента. Проходить обучение в школе важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в получении информации, обучении и поддержке. Здесь врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильном анализе результатов измерения уровня сахара в крови.

При этом пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель нашего региона с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться непосредственно к своему лечащему врачу.

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