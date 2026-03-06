Названы симптомы, предшествующие остановке сердца
Бриф24: кардиолог Яковлева перечислила симптомы — предвестники остановки сердца
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В России ежегодно фиксируется множество случаев внезапной смерти от остановки сердца. Кардиолог Мария Яковлева обратила внимание, что причинами могут быть не только инфаркт и ишемическая болезнь, но и сердечная недостаточность или аритмия. Ее слова приводит портал «Бриф24».
Особую тревогу, по словам специалиста, вызывают случаи среди молодежи, у которых ранее не диагностировали сердечно-сосудистых заболеваний. В группу риска попадают студенты и люди, подвергающиеся чрезмерным физическим нагрузкам.
Яковлева, ссылаясь на исследование ученых из Гетеборга, рассказала, что средний возраст погибших от внезапной смерти людей, составлял 23 года. При этом большинство скончавшихся — мужчины.
Специалисты выяснили, что треть скончавшихся ранее жаловались на обмороки, учащенное сердцебиение, судороги, повышение температуры или тошноту. У некоторых были диагностированы расстройства психики, и они принимали психотропные препараты. Также люди страдали аритмией или имели изменения на электрокардиограмме.
Врач подчеркивают необходимость своевременной диагностики и регулярных обследований, особенно для тех, кто занимается спортом. Выживаемость после внезапной остановки сердца составляет всего около 20%.
