Названы симптомы, предшествующие остановке сердца

В России ежегодно фиксируется множество случаев внезапной смерти от остановки сердца. Кардиолог Мария Яковлева обратила внимание, что причинами могут быть не только инфаркт и ишемическая болезнь, но и сердечная недостаточность или аритмия. Ее слова приводит портал «Бриф24».

Особую тревогу, по словам специалиста, вызывают случаи среди молодежи, у которых ранее не диагностировали сердечно-сосудистых заболеваний. В группу риска попадают студенты и люди, подвергающиеся чрезмерным физическим нагрузкам.

Яковлева, ссылаясь на исследование ученых из Гетеборга, рассказала, что средний возраст погибших от внезапной смерти людей, составлял 23 года. При этом большинство скончавшихся — мужчины.

Специалисты выяснили, что треть скончавшихся ранее жаловались на обмороки, учащенное сердцебиение, судороги, повышение температуры или тошноту. У некоторых были диагностированы расстройства психики, и они принимали психотропные препараты. Также люди страдали аритмией или имели изменения на электрокардиограмме.

Врач подчеркивают необходимость своевременной диагностики и регулярных обследований, особенно для тех, кто занимается спортом. Выживаемость после внезапной остановки сердца составляет всего около 20%.

