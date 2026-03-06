Не лечит, а калечит: врач предупредила о вреде привычных сердечных препаратов

Врач-педиатр, аллерголог, иммунолог и диетолог Елена Парецкая предупреждает: популярные сердечные препараты, которые многие привыкли считать безобидными, на самом деле могут быть опасны. Некоторые из них не только бесполезны, но и способны нанести серьезный вред здоровью, передает vlg.aif.ru .

По словам специалиста, нитроглицерин — это серьезный препарат, который используют врачи скорой и стационаров для купирования отека легких и облегчения болей при ишемической болезни сердца. Для снижения давления его применяют крайне редко. Опасно, когда пациенты начинают использовать его самостоятельно, например, при внезапной боли в груди. Медик пояснила, что причин для такой боли множество, и даже врач не всегда может сразу поставить диагноз без обследования. Поэтому нитроглицерин нельзя назначать себе самостоятельно.

Валокордин, популярный в народе, тоже не так безобиден. Его основное действующее вещество — фенобарбитал, который относится к успокоительным и снотворным средствам. Он не влияет на истинные причины сердечных болей и не защищает сердечно-сосудистую систему. При длительном приеме он вызывает зависимость и может привести к отравлению бромом. Кроме того, валокордин не стоит принимать перед сдачей мочи на химико-токсикологическое исследование, так как он может исказить результаты.

Что касается валидола, то врач называет его скорее «вкусной ментоловой конфеткой», чем настоящим лекарством. Он освежает дыхание, но клинических исследований, подтверждающих его эффективность для купирования болей в груди, не проводилось.

