Названы способы правильно укрепить иммунитет перед осенним сезоном

Август становится стратегически важным периодом для подготовки организма к сезону респираторных заболеваний. По мнению врача-инфекциониста Ольги Столяровой, именно в последний месяц лета следует начинать комплексное укрепление иммунной системы, чтобы встретить осень во всеоружии. Об этом сообщает Life.ru.

Основой профилактики эксперт называет коррекцию пищевых привычек. Особое внимание стоит уделить сезонным овощам и фруктам, богатым витаминами и антиоксидантами. Ключевую роль играет витамин С, которым особенно богаты ягоды смородины и облепихи. Не менее важен витамин D, содержащийся в жирной рыбе, яичных желтках и специально выращенных грибах. Для полноценной работы иммунитета необходимы цинк из мяса, морепродуктов и орехов, а также пробиотики из ферментированных продуктов типа кефира и квашеной капусты.

По мнению медика, последствия пренебрежения этими рекомендациями могут быть серьезными — ослабленный организм становится уязвимым для вирусных атак. Особенно рискованно чрезмерное употребление сладкого и переработанных продуктов, которые угнетают иммунную функцию. Недостаток сна менее семи часов и отсутствие физической активности также создают предпосылки для заболеваний.

Она подчеркнула, что итогом своевременно начатой профилактики становится формирование устойчивого иммунного ответа. Комплексный подход, включающий сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, закаливание контрастным душем и поддержание психологического равновесия, позволяет значительно снизить риски заболеваний в осенне-зимний период. Дополнительную поддержку могут оказать природные иммуномодуляторы — имбирь, мед и эхинацея, которые усиливают сопротивляемость организма инфекциям.

Ранее сообщалось, что в Россию могут попасть сразу два опасных вида гриппа: как от них защититься и кто в зоне риска.