Не фтор — не паста: врач объяснила, какая зубная паста действительно защищает от кариеса

Выбор зубной пасты в магазине часто напоминает ритуал с элементами магии: глаза разбегаются от многообещающих надписей на упаковках, а рука инстинктивно тянется к самой дорогой — в надежде, что высокая цена автоматически решит все проблемы с зубами. Однако врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова в беседе с радио Sputnik расставляет все на свои места: если в пасте нет фтора, рассчитывать на защиту от кариеса не приходится. Такая паста — максимум для свежего дыхания и ощущения чистоты, но не более.

По ее словам, секрет действительно работающей пасты для взрослого человека, по словам эксперта, кроется в одной ключевой цифре: концентрации фтора от 1350 до 1500 ppm. Именно фтор укрепляет эмаль и реально снижает риск кариеса. Все остальное — будь то обещания отбеливания или экстракты редких растений — лишь дополнительные опции, полезные, но отнюдь не обязательные. Если у вас чувствительные зубы, стоит поискать пасту со специальными компонентами для снижения чувствительности, а при воспалении десен — с противовоспалительным эффектом. Но это уже точечные задачи.

Врач обращает внимание на принципиально важный момент: паста — это лишь помощник, а не главный герой. Основную работу делает щетка в связке с правильной техникой чистки. Самая дорогая и разрекламированная паста окажется бесполезной, если чистить зубы кое-как в течение тридцати секунд. И, напротив, при грамотной гигиене обычная качественная паста из средней ценовой категории справляется с задачами на отлично. Более того, для взрослых членов семьи без серьезных стоматологических проблем вполне достаточно одной базовой фторированной пасты на всех. Исключение — дети: им нужна своя, возрастная концентрация фтора.

По ее мнению, переплата за тюбик, как правило, идет не в пользу здоровья зубов, а в пользу маркетинга, красивой упаковки и ощущения премиальности. Это не значит, что дорогие пасты плохи, просто их революционные преимущества чаще всего существуют только в рекламных роликах. Главный рецепт здоровой улыбки, напоминает эксперт, остается неизменным: регулярность, правильная техника чистки и понимание того, за какие компоненты в составе вы действительно платите.

