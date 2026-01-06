В Германии разработали метод защиты десен без разрушения микробиома

Исследователи немецкого общества Fraunhofer разработали способ борьбы с пародонтитом, который не нарушает естественный баланс микробиома полости рта. Как сообщает Fraunhofer-Gesellschaft (FG), ученым удалось выявить соединение, воздействующее исключительно на бактерии — возбудители заболевания, не затрагивая полезную микрофлору.

Микробиом ротовой полости включает сотни видов микроорганизмов, однако воспаление десен вызывают лишь отдельные патогены, накапливающиеся в зубном налете. Эти бактерии могут провоцировать гингивит, который при отсутствии лечения переходит в хронический пародонтит. Попадая в кровоток, они связаны с риском развития диабета, сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний, а также нейродегенеративных нарушений.

В Fraunhofer отметили, что традиционные антисептики и спиртосодержащие ополаскиватели уничтожают как вредные, так и полезные микроорганизмы. В результате микробиом восстанавливается в неблагоприятной среде, что создает условия для повторного роста патогенов.

Предложенный немецкими специалистами подход основан на применении вещества, которое не уничтожает бактерии напрямую, а подавляет рост именно болезнетворных штаммов. Это позволяет полезной микрофлоре занять освободившиеся ниши и постепенно восстановить здоровое равновесие.

Разработка была коммерциализирована стартапом PerioTrap Pharmaceuticals GmbH при поддержке институтов Fraunhofer. На ее основе создана зубная паста, сочетающая профилактику заболеваний десен с защитой от кариеса. Также разработан специализированный гель для применения после профессиональной чистки зубов, а в дальнейшем планируется выпуск ополаскивателей и средств для ветеринарии.

Разработчики считают, что избирательное воздействие на микробиом может изменить подход к уходу за полостью рта, сместив акцент с агрессивного уничтожения бактерий на поддержание устойчивого биологического баланса.

