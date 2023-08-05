«Не годятся для подарка, но есть безопасно»: какие продукты можно употреблять в пищу даже просроченными

По ее словам, одним из факторов воспаления кишечника может быть контакт с просроченной пищей. Поэтому стоит помнить, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять по истечении срока годности.

«Например, сроки годности молока зависят от способа его обработки. Просроченный молочный продукт с коротким сроком годности лучше не употреблять. Он может содержать опасные микроорганизмы: стафилококки, кишечные палочки. А значит вызвать серьезные проблемы в кишечнике», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот стерилизованное и ультрапастеризованное молоко не содержит микроорганизмов, поэтому не может прокиснуть или свернуться, дополнила Саламан.

«Просроченный мясной продукт нельзя ни есть, ни хранить, ни замораживать — это источник патогенных микроорганизмов», — уточнила собеседница.

Сырое мясо можно хранить в холоде до двух суток после покупки, пояснила специалист. А если до истечения срока годности успеть его заморозить, можно сохранить его свежим до 6-12 месяцев при соблюдении температуры в камере.

«Хлеб по окончании срока годности черствеет, если не нарушена технология его приготовления, но в этом случае он пригоден в пищу. Главное — убедиться, что просроченный продукт не начал плесневеть. Просроченный шоколад может покрыться белым налетом. Такой шоколад или конфеты не годятся для подарка, но есть его безопасно. «Седой» налет — просто кристаллизовавшийся сахар или застывшее масло какао», — уточнила Саламан.

Макаронные изделия, не содержащие яиц, можно хранить до двух-трех лет в невскрытой упаковке. Геркулес без ущерба для качества можно хранить до шести месяцев, пшено — восемь месяцев, манку — десять месяцев, гречку — 20 месяцев, рис — полтора года, а перловку — два года. Исключение — зараженная жучками бакалея.

«Есть продукты с практически неограниченным сроком годности: сахар, соль, уксус. Но в целом, экономя на еде, можно нарваться на серьезные проблемы в кишечнике в виде интоксикации или заражения микроорганизмами, тогда лечение и восстановление будет стоить дороже», — подытожила Саламан.

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