Не голодать, а пить воду: почему косметолог категорически против мочегонных и диет для борьбы с отеками после праздников

После новогодних праздников многие сталкиваются с неприятными изменениями во внешности — отечностью и одутловатостью лица. Доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина в интервью « Ленте.ру » объяснила, что это следствие не усталости, а задержки жидкости из-за избытка соли, алкоголя и недосыпа. Она также раскрыла ключевую ошибку, которую совершают люди, пытаясь вернуть лицу свежий вид.

По словам врача, заметив отеки, многие интуитивно принимают неверные меры: садятся на строгую диету, начинают голодать или бесконтрольно принимать мочегонные препараты. Петунина предостерегла, что такие действия дают обратный эффект и только усугубляют проблему, так как организм, воспринимая ограничения как стресс, начинает еще активнее запасать воду.

Вместо этого косметолог рекомендует клинически подтвержденную стратегию. Первый и главный шаг — восстановить нормальный водный баланс, выпивая не менее 1,5–2 литров чистой негазированной воды в день. Это помогает вымыть избыток натрия и запустить естественную детоксикацию. На 5–7 дней следует полностью исключить кофе, сладкую газировку и алкоголь, а также резко сократить потребление соли, отказавшись от консервов, колбас и копченостей.

В рацион врач советует добавить натуральные продукты с мягким мочегонным эффектом: огурцы, арбузы, кабачки, сельдерей и клюкву. Для нейтрализации натрия полезны бананы, авокадо, гречка, шпинат и курага. Дополнить уход можно легким самомассажем лица дважды в день: плавными движениями от центра лба к вискам, от носа к ушам и от подбородка вдоль челюсти. И конечно, необходимо нормализовать режим сна.