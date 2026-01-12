Врач-онколог Магомед Иманшапиев перечислил ряд симптомов, при появлении которых следует незамедлительно обратиться за медицинской диагностикой. Специалист отметил в беседе с «Лентой.ру», что многие из этих признаков люди часто связывают с другими, менее опасными заболеваниями.

В числе настораживающих симптомов он назвал затяжной кашель (сухой или с мокротой), который может усиливаться в ночное время. Хотя такой кашель часто сопровождает ОРВИ, он также может указывать на возможные проблемы с легкими.

Особого внимания, по словам врача, требуют стойкие изменения в работе кишечника. К ним относятся чередование запоров и диареи, ощущение неполного опорожнения, а также появление кровянистых выделений в стуле. Эти признаки могут свидетельствовать о различных состояниях, включая возможные новообразования в толстой или прямой кишке.

Онколог подчеркнул важность регулярного самообследования молочных желез. Любые обнаруженные уплотнения, изменение формы груди, втяжение соска или появление выделений (особенно кровянистых) являются прямым показанием для визита к маммологу.

Кроме того, поводом для консультации со специалистом являются проблемы с мочеиспусканием: затрудненное опорожнение мочевого пузыря, болезненные ощущения или наличие крови в моче. Эти симптомы могут быть связаны как с воспалительными процессами, так и с другими нарушениями.

