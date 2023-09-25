Не мог самостоятельно дышать: реаниматологи в Люберцах спасли пациента в крайне тяжелом состоянии

Тридцатидевятилетнего мужчину в крайне тяжелом состоянии с обширным поражением легочной ткани в результате тяжелой пневмонии спасли врачи в подмосковных Люберцах. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что пациента, поступившего в медучреждение, оперативно перевели его на ИВЛ в связи с выраженной дыхательной недостаточностью, и после этого ввели в состояние медикаментозного сна.

Дальнейшее лечение включало курс антибиотиков и препаратов, препятствующих образованию тромбов, инфузионную терапию. С помощью специальных респираторных тренировок больного фактически заново приучали дышать самостоятельно, каждый день отключая аппарат искусственной вентиляции легких на все более продолжительное время.

Через три недели лечения, когда угроза жизни миновала и пациент полностью дышал самостоятельно, его перевели из реанимации в терапевтическое отделение, а еще через неделю выписали домой.

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