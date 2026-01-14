Не моржевание, а экстремизм: почему медики в ужасе от видео с ребенком в сургутской проруби

По словам врача, для неподготовленного ребенка даже кратковременное погружение в ледяную воду несет экстремально высокий риск серьезных последствий для здоровья. С медицинской точки зрения, такой шоковый контакт является тяжелейшим испытанием, провоцирующим мощный выброс гормонов стресса и создающим критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кондрахин напомнил базовый физиологический принцип: человек — теплокровное существо, для которого холод является неестественным и опасным фактором. Именно поэтому в зимний период организм инстинктивно стремится к сохранению тепла. По мнению специалиста, практика моржевания может быть условно допустима только для взрослых, которые занимаются системным закаливанием годами под медицинским контролем. При этом разовые, спонтанные погружения «для галочки», особенно для детей, врач охарактеризовал как крайне опасную авантюру. Эксперт также предупредил, что длительное пребывание в воде с температурой около нуля градусов смертельно опасно, так как организм в таких условиях быстро теряет способность к терморегуляции и жизненно важным функциям.