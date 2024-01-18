Слабое сердце, больные легкие, проблемы с психикой: врач Радина раскрыла, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Сегодня и завтра православные россияне отмечают Крещение. Верующие, подобно Христу, который крестился в реке, устремляются в водоемы. Учитывая особенности климата наших широт, россияне окунаются в проруби. Как подготовить к этому организм нам рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

После инсульта нельзя

По словам доктора, в первую очередь человеку нужно оценить состояние своего здоровья. Есть люди, которым даже не стоит готовиться к погружению в прорубь, потому что им это противопоказано.

«Это, как правило, пациенты с заболеваниями бронхолегочного древа, сердечно-сосудистыми проблемами, недавно перенесенными инфарктами или инсультами, эпилепсией или атеросклеротической болезнью. Противопоказанием также становится наличие тяжелых психических расстройств», — перечислила Радина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если таких заболеваний нет, и человек хочет попробовать искупаться на Крещение, ему следует проконсультироваться с врачом. Возможно, понадобится сделать кардиограмму, либо пройти суточный мониторинг артериального давления.

Начать с душа

«Лучше начинать подготовку заблаговременно, за месяц, с контрастного душа. Постепенно увеличивать его продолжительность от нескольких минут до четверти часа. Параллельно понижайте градус холодной воды. Если вы хорошо переносите контрастный душ, вы можете попробовать окунуться в прорубь», — отметила терапевт.

Фото: [ Социальные сети ]

Когда человек ныряет в очень холодную воду, для его организма это экстрим. На этом фоне будет происходить выработка адреналина, и рефлекторно будут сужаться сосуды. Как результат, артериальное давление повысится, могут случиться приступы тахикардии, тошнота и расстройство стула. Все потому, что вегетативная нервная система чрезмерно активируется, пояснила доктор. Но моржевание будет полезно тем, кто давно закаляется, у кого крепкий организм и хороший иммунитет.

«Благодаря закалке человек меньше подвержен риску ОРВИ. Плюс после адреналина всегда вырабатываются гормоны положительных эмоций: дофамин и серотонин. Это естественная реакция, которая создана природой, чтобы сгладить последствия стресса. Искупавшись в проруби, вы получите ощущение счастья не только от гормонов, но и оттого, что почтили православную традицию», — подчеркнула Радина.

Ранее мы писали, что купель в подмосковном Саввино-Сторожевском монастыре готовят к празднику Крещения Господня.