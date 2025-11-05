«Не откликается на имя и просит прибавить звук»: названы признаки, указывающие на проблемы со слухом у ребенка

Многие взрослые не сразу замечают ухудшение слуха у ребенка, поскольку тревожные сигналы часто кажутся безобидными особенностями поведения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-оториноларинголог Людмила Джапаридзе.

К таким признакам относятся ситуации, когда ребенок не откликается на свое имя, постоянно просит сделать громче телевизор или часто переспрашивает.

По словам специалиста, на возможные проблемы со слухом также может указывать привычка хлопать себя по ушам. Среди основных причин снижения слуха у детей врачи выделяют образование серных пробок и развитие экссудативного отита.

«В условиях сухого и жаркого воздуха сера становится плотной и перестает естественно выходить из слухового прохода. Со временем она может полностью перекрыть его, из-за чего слух снижается», — отметила Джапаридзе.

Серные пробки часто формируются в условиях сухого и жаркого воздуха, когда сера становится плотной и перекрывает слуховой проход. Экссудативный отит может развиться после перенесенного ОРВИ или при увеличенных аденоидах, когда за барабанной перепонкой скапливается жидкость, препятствующая нормальному прохождению звука.

Врач рекомендует родителям внимательно наблюдать за поведением ребенка — обращать внимание, реагирует ли он на шепот или звуки, доносящиеся сбоку, не делает ли постоянно громче мультфильмы. Проверка слуха занимает всего несколько минут, но позволяет своевременно выявить нарушения.

Специалист также предупреждает: не стоит надеяться, что проблема решится сама собой. Не следует пытаться удалять серные пробки в домашних условиях, так как это может привести к воспалению или травме уха. Лечение следует доверять только квалифицированным специалистам.

