Детская полнота вышла из-под контроля: статистика шокирует даже медиков

В России растет число детей с лишним весом. По данным директора НМИЦ эндокринологии Минздрава Натальи Мокрышевой, более 30% несовершеннолетних имеют избыточную массу тела. Около 2% детской популяции уже находятся под наблюдением врачей с диагнозом «ожирение», сообщает ТАСС .

Согласно статистике центра, к концу прошлого года ожирение было зарегистрировано у 642 626 детей. В 2020 году этот показатель составлял 478 113 человек. Почти 4 тыс. детей имеют ожирение третьей степени.

Мокрышева подчеркнула, что лишний вес в раннем возрасте создает высокие риски серьезных заболеваний во взрослой жизни. Медики связывают проблему с малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием и высокими нагрузками, связанными со стрессом.

Среди взрослого населения лишний вес также распространен. Мужчины сталкиваются с ожирением на 15% чаще — 52,4% против 37,1%. По словам экспертов, мужчины также быстрее набирают массу при нарушении режима питания.

