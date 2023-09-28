«Развитие кариозного процесса»: раскрыта опасность домашнего отбеливания зубов

Услуги стоматологов с каждым годом становятся все дороже, а иметь красивую белую улыбку хочет каждый. Пытаясь сэкономить, люди ищут домашние способы отбеливания зубов, которые, как выяснилось, могут только усугубить проблемы с полостью рта.

Вероника Рыжова, стоматолог и челюстно-лицевой хирург, рассказала, работают ли народные методы, и какого результата с их помощью можно добиться.

«Некоторые говорят, что можно чистить зубы содой, сухим молоком, и они от этого белеют. На самом деле, это все механическое повреждение поверхностных слоев эмали. Единственное эффективное домашнее средство для отбеливания зубов — это отбеливающая паста и качественная индивидуальная гигиена. За счет этого с зубов убираются поверхностные пигменты, и они остаются длительное время светлыми», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для того, чтобы осветлить зубы заметно, считает специалист, нужно прийти на прием к врачу и провести профессиональное кабинетное отбеливание. Оно сможет дать результат в 6, 8, 10 и даже 12 тонов. В домашних условиях о таких переменах можно только мечтать.

«Вот эти все способы по типу соды с лимоном или втирания в зубы клубники, к сожалению, не работают. Это приводит только к повреждению поверхностных слоев эмали, потом на них быстрее оседают пигменты и бактерии. В результате мы можем получить более тусклый цвет зубов, его потемнение и, соответственно, развитие кариозного процесса, так как бактерии будут сильнее оседать на поверхности зуба, выделять свои продукты жизнедеятельности», — предупредила Рыжова.

В дальнейшем, добавила собеседница, происходит разрушение эмали, вымывание минералов, а микробы проникают еще глубже и начинают формировать кариозные полости.

Ранее мы называли домашние методы борьбы с целлюлитом.