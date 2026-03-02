Не приговор: история 86-летней пациентки, которой врачи вернули способность ходить

В Энгельсскую городскую клиническую больницу поступила 86-летняя пациентка с тяжелой травмой — закрытым переломом шейки левой бедренной кости. Для людей почтенного возраста такая патология часто становится приговором, лишая возможности самостоятельно передвигаться и резко ухудшая качество жизни, передает портал «Регион 64».

Однако врачи ЭГКБ решили не сдаваться. В медучреждении пояснили, что подобные переломы требуют незамедлительного хирургического вмешательства. Специалисты приняли решение провести эндопротезирование левого тазобедренного сустава, то есть заменить поврежденный сустав искусственным имплантом.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка уже начала восстановительный период и благодаря профессионализму хирургов снова может рассчитывать на активную жизнь. Медики призывают пожилых людей и их родственников не бояться оперативного лечения и своевременно обращаться за помощью.

Ранее сообщалось, что врачи в Наро-Фоминске спасли мужчину, которому ногу затянуло в дробилку.