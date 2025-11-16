Не просто «я»: психиатр Скавыш о том, как речь выдает серьезное психическое расстройство

Психиатр клиники «Медицина» Владимир Скавыш в интервью «Ленте.ру» сообщил о новом научном открытии, которое может существенно упростить раннюю диагностику шизофрении. Согласно последним исследованиям, о развитии этого тяжелого психического расстройства может сигнализировать неожиданная речевая привычка — чрезмерно частое использование местоимения «я».

Как пояснил эксперт, это явление напрямую связано с особенностями мышления больных.

«Одно из объяснений этого феномена связано с повышенной сосредоточенностью человека с шизофренией на себе. Он буквально зациклен на собственных мыслях и ощущениях, что и проявляется в речи», — заявил Скавыш.

Врач подчеркнул, что хотя для пациентов характерны и другие речевые аномалии — такие как грамматические ошибки, трудности с подбором слов и нарушение логических связей, — именно злоупотребление местоимением первого лица оказалось самым стабильным и объективно измеримым диагностическим критерием.

Данное открытие имеет важное практическое значение. Оно позволяет более точно дифференцировать шизофрению от депрессии и других расстройств. Главное же преимущество нового маркера — его превентивный потенциал: анализ речи поможет выявить группу риска среди подростков и молодых людей еще до появления выраженной клинической симптоматики.

