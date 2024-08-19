Не смотреть фильмы ужасов и не пить алкоголь: врач рассказал, как на людей действует полнолуние

В ночь с 19 на 20 августа ожидается полнолуние. Влияние подобных космических событий на состояние жителей Земли уже давно подтверждено. Заведующий централизованным отделением первичной медико-санитарной помощи на дому Видновской клинической больницы Загид Асаханов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как полная Луна может повлиять на здоровье человека.

По словам специалиста, у многих людей с тонкой психикой происходят обострения или изменения рефлексов, всплески положительных и отрицательных эмоций, появляются необъяснимые фобии.

«В организме человека происходит снижение скорости обмена веществ, что негативно сказывается на состоянии крови. Возрастает риск заболеваний желудочно-кишечного тракта и отравлений. Объясняется это тем, что в дни полнолуния активизируется жизнедеятельность микробов и вирусов», — пояснил Асаханов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач подчеркнул, что в дни полнолуния рекомендуется отказаться от употребления алкоголя. Кроме того, не стоит смотреть фильмы ужасов и участвовать в экстремальных квестах. Но, несмотря на все негативные последствия полной Луны, есть и ряд положительных изменений.

«Например, у людей творческих профессий отмечается всплеск вдохновения и желания работать. Повышается степень восприятия искусства: хорошо ходить в театр, кино, на выставки, слушать музыку и читать. В этот день пойдут на пользу и работы в саду или огороде. Помимо этого, чистки организма и диеты, начатые в эти дни, дают хорошие результаты», — заключил Асаханов.

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