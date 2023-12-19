«Не сможет без боли есть и пить»: что будет с мужчиной из Подмосковья, который выпил тысячу банок энергетика

В Подмосковье спасли мужчину, который выпил за год более тысячи банок энергетика. Как сообщает Минздрав Московской области, у жителя Балашихи развился панкреатит с осложнением в виде ферментативного перитонита. Врачам пришлось провести пациенту лапароскопию и откачать жидкость, выделявшуюся прямо в его брюшную полость.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала нам, как сложится дальнейшая судьба любителя «тонизирующих напитков». По ее словам, жить так же, как прежде, он уже не сможет.

«Одним из последствий неконтролируемого приема энергетиков является поражение желудочно-кишечного тракта. Также при этом страдают сердечно-сосудистая и эндокринная системы. При своевременно оказанной помощи прогноз по данному пациенту будет благоприятным, так как при лапароскопии в качестве лечения летальность низкая», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После перенесенного вмешательства и при панкреатите, добавила она, мужчине придется соблюдать рекомендации врачей, а также пройти терапевтическое лечение и сесть на жесткую диету.

«Жить как раньше не получится, пациент уже не сможет без боли есть и пить все подряд. Вероятны обострения при несоблюдении диеты. К тому же, там еще и сопутствующая патология наверняка есть», — отметила Беляева.

Считается, что относительно безвредная доза энергетика — не более одной банки в день. Но нужно иметь в виду, подчеркнула эксперт, что при наличии проблем со стороны пищеварительной или сердечно-сосудистой систем и этого может быть достаточно для развития опасных заболеваний.

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