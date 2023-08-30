«Не собираются упускать возможность заработать»: выяснилось, какие лекарства могут подорожать в РФ

Роста цен на лекарственные препараты из перечня жизненно-необходимых (ЖНВЛП) в России ожидать не стоит. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, цены в этой сфере регулируются, пишет РИА «Новости».

Однако вместе с тем, рассказал международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов, сейчас существует высокий риск роста цен на препараты, не входящие в этот перечень.

«Ценообразование на них во многом зависит от производственной себестоимости, а значит — от цен на основное и вспомогательное сырье, которое российские заводы по-прежнему продолжают закупать за рубежом. Производители фармацевтических субстанций из Китая и Индии отлично понимают свою значимость для российского рынка и не собираются упускать возможность заработать на этом максимальную маржу», — отметил Вострухов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, на фоне колебаний курса рубля к основным валютам это только увеличивает риск роста цен на препараты.

«Например, в перечень ЖНВЛП не входят важные кардиологические препараты, а также некоторые позиции для внутривенного питания российского производства (зарубежные аналоги уходят с рынка) и другие лекарства», — отметил эксперт.

На этом фоне, подчеркнул собеседник, постепенное снятие российского производства лекарственных препаратов с китайско-индийской сырьевой иглы — важнейшая стратегическая задача.

«Ее решение заключается, в первую очередь, в возрождении целого направления химического производства, а именно возврата к тяжелому органическом синтезу, в том числе промежуточных веществ для фармацевтических субстанций. При поддержке государства в этой сфере мы не только сможем обеспечить сырьевой и технологический суверенитет РФ, но и должным образом выстроить цепочки полного цикла производства в фармпромышленности», — пояснил Вострухов.

Также, по словам эксперта, удастся увеличить количество рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. В конечном итоге это повысит доступность качественных лекарственных препаратов российских заводов для наших граждан, считает собеседник.

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