Риск депрессии и не только: почему не стоит увлекаться антигистаминными препаратами

Бороться с симптомами аллергии помогают антигистаминные средства. Однако некоторые из этих препаратов могут избавить от одного недуга, но при этом вызвать депрессию и сухость глаз.

У лекарств с дезлоратадином в составе обнаружены новые побочные эффекты. Это вещество в разных дозировках часто присутствует в препаратах, которые употребляют аллергики. Теперь в инструкции таких препаратов будет прописано, что после их применения может наблюдаться депрессивное расстройство с неизвестной частотой.

«Кроме того, еще одним новым побочным действием лекарств с активным веществом дезлоратадин является сухость глаз. Это может вызвать жжение в глазах и конъюнктивы. У этой побочки также неизвестна частота», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» аллерголог-иммунолог Рустам Жданов.

Помимо всего этого, специалист напомнил, что с 1 сентября в России под еще более жесткий контроль попадут льготные препараты, в том числе для диабетиков, рецептурные лекарства, которые продаются через сайты, и психотропные средства. Он предполагает, что из-за этого некоторые лекарства будет сложнее купить в аптеках.

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