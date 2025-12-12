Не только гипертония: врачи раскрыли скрытую угрозу пониженного давления

В то время как все внимание традиционно приковано к гипертонии, медики бьют тревогу из-за недооцененной угрозы — стабильно пониженного артериального давления. Гипотония, при которой показатели опускаются ниже 90/60 мм рт. ст., не просто вызывает временное недомогание, но и может стать триггером для тяжелых сердечно-сосудистых катастроф.

Главная опасность состояния — хроническое кислородное голодание жизненно важных органов. При недостаточном «напоре» крови мозг и сердце не получают необходимого объема кислорода и питательных веществ. Для людей старше 40-50 лет, уже имеющих проблемы с сосудами, это создает прямую угрозу.

Если из-за атеросклероза коронарные артерии сужены, то при низком давлении кровь физически не может протолкнуть себя через узкий просвет, объясняют кардиологи. Участок сердечной мышцы, лишенный питания, начинает отмирать, что ведет к инфаркту миокарда. Мозг, потребляющий четверть всего кислорода, также крайне уязвим: замедленный кровоток повышает риск тромбообразования и последующего ишемического инсульта.

Специалисты разделяют гипотонию на два типа. Физиологическая форма часто является индивидуальной нормой для спортсменов или наследственной особенностью. Гораздо тревожнее патологическая гипотония, которая выступает симптомом скрытых заболеваний: анемии, эндокринных нарушений, сердечной недостаточности или вегетативной дисфункции.

Отдельную опасность представляет острая гипотония — внезапный приступ, при котором верхнее давление падает ниже 70-80 мм рт. ст. Это состояние, которое может быть спровоцировано обезвоживанием, стрессом или передозировкой гипотензивных препаратов, требует неотложной медицинской помощи, так как угрожает необратимым повреждением почек, сердца и мозга.

Типичные симптомы хронической гипотонии — это сигналы SOS от организма: постоянная усталость и сонливость, головокружения и обмороки при смене позы, холодные конечности, туман в голове и ухудшение концентрации. Эксперты подчеркивают: даже если пониженные цифры на тонометре — ваша «норма», игнорировать сопутствующее ухудшение качества жизни нельзя. Своевременная диагностика причины может предотвратить серьезные осложнения в будущем.

