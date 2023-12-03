Не только грипп: какие еще болезни для мужчин опаснее, чем для женщин

Западные ученые доказали, что мужчины действительно переносят грипп сложнее, чем женщины. Иммунная система прекрасного пола оказалась более эффективной в случае с простудными заболеваниями.

Врач общей практики Мария Беляева подтвердила нам существование так называемого «мужского гриппа», а также рассказала, какие еще недуги воздействуют на девушек слабее.

«Учеными доказано, что эстрогены, гормоны, вырабатываемые женским организмом больше, чем мужским, способны защищать организм от многих заболеваний. К ним относятся болезнь Паркинсона, меланома, рак поджелудочной железы, камни в почках, диабет и подагра, а также хронические обструктивные болезни легких», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что интересно, существуют и недуги, которым в силу особенностей организма более подвержены женщины, заверила специалист. Это мигрени, рак груди, остеопороз, синдром раздраженного кишечника и депрессия.

«Мужчинам и женщинам стоит чаще проходить обследования по тем проблемам, с которыми у них риск встречи выше. В особенности это касается людей, у которых в семье уже встречались такие болезни», — заключила Беляева.

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