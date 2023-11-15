Тонус и профилактика болезней: какие витамины нужно принимать всем в зимний период

В зимний период у многих людей ослабляются защитные функции организма и возникают проблемы со здоровьем. Причиной этого часто становится авитаминоз, который развивается из-за уменьшения светового дня и недостатка в рационе овощей и фруктов.

Врач-терапевт София Казарян рассказала нам, какие витамины обязательно нужно принимать в холодное время года.

Первостепенно важно

«Прежде всего это витамин А, он же ретинол. Он укрепляет иммунную систему, восстанавливает кровообращение, предотвращает воспалительные процессы, нормализует уровень сна, приводит в порядок гормональный уровень и улучшает общее состояние не только организма, но и кожи. Не менее важен витамин С. Банально, но именно он способствует выздоровлению при заболеваниях и их профилактике», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Витамин D или кальциферол, добавила специалист, обеспечивает усвоение фосфора и кальция, укрепляет кости и зубы. При его недостатке развиваются рахит, остеопороз, а также затормаживается физическое и умственное развитие.

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Не менее полезные витамины

«Витамин Е или токоферол нормализует нервную систему, повышает иммунитет и регенерирует все ткани, а витамины группы В обладают целым набором полезных свойств. Витамин В1 (тиамин) восстанавливает углеводный обмен и повышает работоспособность, В6 (пиридоксин) стабилизирует эмоциональный фон и предотвращает сезонную депрессию, В12 (цианокобаламин) тормозит процессы старения, тонизирует, избавляет от вялости и сонливости», — объяснила Казарян.

При дефиците витамина В, предупредила врач, кожа становится бледной, губы покрываются трещинками, нарушается сон, появляются головокружения, развиваются усталость, раздражительность и нервозность либо апатия и депрессия.

«Дефицит витаминов всегда можно восполнить не отдельными элементами, а с помощью витаминных комплексов. Рекомендую пропивать их курсом 2-3 раза в год. Однако нужно помнить и о передозировках — они могут вызывать аллергические реакции и спровоцировать другие проблемы», — отметила собеседница.

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