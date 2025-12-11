Не только кашель: кардиолог объяснила, что даже насморк может временно нарушать работу сердца

Российский кардиолог Мария Чайковская рассказала о неожиданной связи между обычным насморком и нарушениями в работе сердца. В своем Telegram-канале специалист объяснила, как воспаление слизистой носа может временно повлиять на сердечный ритм.

Как пояснила врач, при насморке активируются чувствительные ветви блуждающего нерва, который играет ключевую роль в регуляции сердцебиения. Эта реакция организма может вызвать у человека кратковременные перебои в работе главной мышцы.

«Обильные выделения, отек, частое сморкание или переход на ротовое дыхание могут вызывать короткие скачки или провалы пульса, ощущение толчков, легкую тахикардию или, наоборот, замедление пульса», — написала кардиолог.

Мария Чайковская также отметила, что схожие временные нарушения сердечного ритма могут возникать при кашле и аллергическом рините. Однако, по ее словам, эти явления относятся к нормальной физиологии человека и обычно не представляют угрозы для здоровья.

