«Не только пневмония»: россиян предупредили о скрытых угрозах гриппа

Россиян предупредили о смертельной опасности, которую таит в себе грипп. По словам фельдшера отделения медицинской профилактики Череповецкой городской поликлиники №1 Седы Чароян, основной угрозой являются не столько сами симптомы, сколько тяжелые осложнения, развивающиеся при несвоевременном или неправильном лечении. Специалиста цитирует портал cher-poisk.ru.

Помимо частых бактериальных пневмоний, грипп может поразить практически любой орган, вызывая синуситы, отиты, трахеиты, миокардит (воспаление сердца), гепатит, энцефалит, менингит и даже токсико-аллергический шок.

«Наиболее уязвимыми перед инфекцией остаются дети младше двух лет и пожилые люди старше 65 лет. Именно среди этих групп чаще всего фиксируются тяжелые формы болезни и смертельные исходы», — отметила Чароян.

Специалист подчеркнула, что человек становится заразным для окружающих примерно за сутки до появления первых симптомов, а максимально опасным — в первые три дня болезни.

Фельдшер также развеяла популярный миф, заявив, что чеснок не защищает от заражения гриппом и не облегчает течение болезни. В качестве реальных мер профилактики она назвала частое мытье рук, избегание массовых скоплений людей.

При первых признаках недомогания следует использовать маску, чтобы не заразить других. Главная рекомендация для уже заболевших — оставаться дома. Это не только снижает риск опасных осложнений из-за нагрузок, но и препятствует распространению вируса.

