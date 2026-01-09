Кровотечение и боль в глазах: россиянам рассказали о гонконгском гриппе и его жутких симптомах

Врачи предупреждают о циркуляции в России нового штамма гриппа, так называемого гонконгского, который отличается более агрессивным течением и риском серьезных осложнений. В отличие от сезонных вирусов, этот штамм способен вызывать нестандартные симптомы и тяжелые последствия для здоровья.

По словам специалистов, заболевание характеризуется стремительным развитием. Классические симптомы в виде высокой температуры (до 40°C) и ломоты в теле дополняются специфическими признаками: сильной болью в глазах, носовыми кровотечениями из-за повреждения слизистой и обильным потоотделением. Однако главная опасность, как отмечают медики, кроется в потенциальных осложнениях. Среди них — пневмония, отит, способный привести к потере слуха, и другие поражения органов.

При появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Начало противовирусной терапии в первые 24-48 часа болезни, но строго по назначению врача, критически важно для смягчения течения инфекции и минимизации рисков.

Особое внимание медики уделяют группам повышенного риска: пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем и диабетом. Для них вирус представляет наибольшую угрозу, пишет MK.RU. Врачи настоятельно советуют не отказываться от предложенной госпитализации, так как стационарное наблюдение позволяет быстро реагировать на ухудшение состояния и предотвращать критические осложнения.

Самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения гриппа по-прежнему остается своевременная вакцинация, которая проводится ежегодно с учетом прогнозируемых штаммов. Также важно соблюдать базовые правила гигиены: часто мыть руки, использовать маски в местах скопления людей и проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что отказ от шапки на морозе может привести к менингиту.