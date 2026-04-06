«Не только сахар»: дефицит магния назвали неожиданной причиной слепоты при диабете

Ученые выявили неожиданного виновника одного из самых страшных осложнений диабета — ретинопатии. Это не глюкоза и не давление, а обычный минерал, которого не хватает почти каждому второму. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Исследователи проанализировали данные 17 работ с участием более 2200 пациентов. Вывод однозначен: у диабетиков с поражением сетчатки уровень магния в крови был значительно ниже, чем у тех, кто сохранил зрение. Причем разница не зависела от страны проживания или метода измерений. А при самой тяжелой, пролиферативной форме ретинопатии дефицит магния оказался еще сильнее. Это значит, что низкий уровень минерала не просто сопутствует болезни, а может ускорять её прогрессирование.

Почему магний так важен? Он участвует в работе инсулина, энергообмене и защите сосудов. Его недостаток усиливает окислительный стресс и воспаление, что буквально разъедает капилляры сетчатки. Фактически, дефицит магния — это бомба замедленного действия, которая тихо подтачивает зрение годами.

Врачи теперь призывают диабетиков не ограничиваться контролем сахара, а сдать анализ на магний. Нормализовать его уровень можно с помощью диеты (орехи, шпинат, бобовые) или добавок. И это может стать простым и дешевым способом предотвратить слепоту. Всегда уточняйте диету у врача.

