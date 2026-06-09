Не витаминами едиными: терапевт раскрыл, почему летом главное не витамины, а микроэлементы

Летом многие привыкли налегать на витамины — мол, солнце, фрукты, зелень, организму только в радость. Но терапевт Денис Прокофьев в беседе с радио Sputnik советует сместить фокус: витаминов и так будет в избытке. Главная задача сезона — не добирать их, а следить за микроэлементами, которые в тени популярных аскорбинок и групп B часто остаются без внимания.

По его словам, летом свое дело делает даже воздух: солнце активно синтезирует витамин D, а при нормальном ежедневном употреблении сезонных овощей и фруктов организм гарантированно получает достаточные дозы витаминов C, E и группы B. То есть переживать об авитаминозе просто смешно. Реальная же опасность — дефицит железа, цинка и фолиевой кислоты. Железо, по словам врача, — это основа основ. Именно оно ключевой игрок в развитии железодефицитных анемий и той самой вялой симптоматики: слабость, головокружение, вечная усталость, которую мы часто списываем на жару.

Медик подчеркнул, что, если все лето гнаться за ягодами и зеленью, но игнорировать микроэлементы, можно получить парадокс: при внешнем изобилии витаминов организм останется без важнейших строительных блоков крови и иммунитета. Итог простой и конкретный: летом — да, налегайте на салаты и фрукты, но сознательно добавьте в рацион продукты, богатые железом, цинком и фолиевой кислотой. Потому что витамины — это про ежедневную норму, а микроэлементы — про то, чтобы эта норма действительно работала на ваше самочувствие.

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