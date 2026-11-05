Просыпаетесь с головной болью? Невролог объяснил, когда стакан воды не поможет

Невролог Маматов: утренняя головная боль может быть из-за обезвоживания

Общество

Головная боль по утрам может быть связана с обезвоживанием. Об этом RT рассказал невролог Алексей Маматов. По его словам, обезвоживание действительно может сопровождаться головной болью, слабостью, головокружением и сухостью во рту, однако по одному симптому нельзя определить, что человеку не хватает жидкости.

Врач подчеркнул: если проблема возникает практически ежедневно, важно не ограничиваться дополнительным стаканом воды, а разобраться в причинах происходящего.

Маматов отметил, что утренняя головная боль может появляться и по другим причинам. Среди них он назвал дефицит или прерывистость сна, мигрень, напряжение мышц, употребление алкоголя и чрезмерное применение обезболивающих препаратов. Таким образом, по словам невролога, вода — лишь один из возможных факторов, и при регулярных приступах стоит искать настоящую причину, а не ограничиваться симптоматическими мерами.

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