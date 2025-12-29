Нехватка денег оказалась опаснее для сердца, чем инфаркт

Хроническая нехватка денег и связанный с ней финансовый стресс оказывают более разрушительное воздействие на здоровье сердца, чем некоторые традиционные факторы риска.

К такому выводу пришли специалисты из американской клиники Мэйо, использовавшие методы искусственного интеллекта (ИИ) для масштабного анализа данных. Результаты исследования опубликованы в журнале Vice.

Отмечается, что во время исследования специалисты изучили около 300 тыс. электрокардиограмм пациентов.

Анализ выявил четкую закономерность — люди, постоянно испытывающие материальные трудности, имеют на 60% более высокую вероятность летального исхода от болезней сердечно-сосудистой системы. Для сравнения, у пациентов, ранее перенесших инфаркт, аналогичный риск повышен на около 10%.

Эксперты подчеркивают, что финансовое напряжение действует комплексно и создает так называемый «порочный круг». Постоянная тревога о деньгах провоцирует хронический стресс, который влияет на физиологию, повышая кровяное давление и уровень гормонов стресса. Это приводит к преждевременному износу сердечной мышцы и сосудов.

Кроме стресса, дополнительные угрозы создают проблемы с обеспечением качественным жильем, ограниченный доступ к полезным и разнообразным продуктам питания, а также невозможность регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Все это в совокупности значительно ослабляет организм и делает сердце более уязвимым.

