Нейробиолог Дюпюи назвала простой способ улучшить свое здоровье за пару часов
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Посещение музеев и различных выставок может реально улучшить физическое здоровье человека и снизить стресс, рассказала в беседе с The Conversation нейробиолог Эмма Дюпюи.
Врач отметила, что регулярные походы в любом возрасте в культурные учреждения лечат депрессии, помогают снизить кровяное давление, и даже вдвое сокращают риски развития деменции.
«Контакт с произведениями искусства может снизить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и уровень гормона стресса кортизола. Кроме того, что он на 40% снижает риск развития синдрома старческой слабости», - подчеркнула специалист.
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