Нейрохирургическое отделение открылось в Сергиево-Посадской больнице

На базе отделения развернуто пять коек, они уже заполнены, поэтому, как отметил главврач Олег Дмитриев, есть потребность в дополнительных местах для пациентов.

«Пока мы оказываем экстренную медицинскую помощь. <…> В перспективе планируем проводить и плановые нейрохирургические операции», — рассказал специалист.

В нейрохирургическом отделении Сергиево-Посадской больницы работают пять врачей-нейрохирургов. Они оказывают помощь пациентам с черепно-мозговыми травмами, тяжелыми геморрагическими инсультами и травмами позвоночника. Ранее жителей округа с такими диагнозами приходилось транспортировать в МОНИКИ или прибегать к помощи выездных бригад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.