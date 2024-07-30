Некоторые виды спорта могут быть опасны для зрения

Людям с плохим зрением могут быть противопоказаны некоторые виды физической активности. Нежелательные виды спорта, ухудшающие зрение, назвала врач-офтальмолог Лидия Садулаева, сообщают «Аргументы и Факты» .

Несмотря на то что в целом спорт положительно влияет на состояние здоровья, улучшает кровообращение и повышает тонус глазных мышц, некоторые виды активности следует исключить. Офтальмолог назвала в числе таковых бокс, борьбу и другие виды боевых искусств.

Садулаева объяснила, что при получении черепно-мозговых травм сетчатка глаза может отслоиться, а это в дальнейшем приводит к ухудшению зрения или слепоте.

Кроме того, отслоение сетчатки происходит при перепадах давления, которые часто случаются во время занятий дайвингом и альпинизмом. С осторожностью следует заниматься и силовыми тренировками.

Врач добавила, что проблемы со зрением начинаются бессимптомно, а потому важно регулярно посещать офтальмолога.

Ранее психиатр рассказал о связи недосыпа и гормонального сбоя. Гормоны вырабатываются в соответствии с определенными суточными ритмами организма, и нарушение сна вызывает сбой в этом процессе. Кроме того, недосып провоцирует выработку гормонов стресса.