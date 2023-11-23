«Необходимо предпринять меры»: вспышка пневмонии в Китае может привести к появлению нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала Китай поделиться данными о вспышках неизвестной пневмонии среди детей. По данным известной британской газеты, китайские больницы перегружены больными детьми, в том числе и в Пекине.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, может ли вспышка пневмонии быть новой волной распространения коронавируса.

«Чтобы понять, с каким типом инфекции сейчас начинают бороться в Китае, нужно проанализировать данные диагностики заболевших и определить возбудитель заболевания. Пневмония может быть бактериально или вирусно-ассоциированной», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, два этих типа пневмонии по-разному поражают легкие: специалисты без труда определяют один из двух вариантов.

«Надеемся, что китайские власти своевременно предоставят специалистам всю информацию о вспышке пневмонии. Чем раньше будут доступны данные о природе заболевания, тем быстрее и качественнее система здравоохранения Китая сможет подготовиться к возможной эпидемии», — подчеркнул собеседник

Биотехнолог отметил, что заболевание может быть ковид-ассоциированным: не исключено появление нового штамма COVID-19.

«В этом случае необходимо предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить распространение вируса, вплоть до введения ограничительных мер. Строгое следование рекомендациям специалистов и властей — залог сохранения жизни и здоровья населения», — заключил вирусолог.

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