Необычный способ заснуть мгновенно: простое моргание творит чудеса

Ливви ДиЧикко, специалист по сну, поделилась эффективным методом быстрого засыпания, который получил широкое распространение в социальных сетях. Эксперт подтвердила, что этот способ действительно помогает погрузиться в сон за считаные секунды, сообщает Lenta.ru .

По словам специалиста, техника проста в исполнении: нужно принять удобное положение, выключить свет в комнате, сделать глубокий вдох и начать быстро моргать в течение минуты. Если сон не наступает сразу, рекомендуется продолжить упражнение ещё одну минуту.

ДиЧикко отметила безопасность данного метода и объяснила его эффективность. По её словам, быстрое моргание помогает мозгу сосредоточиться на нейтральной задаче, отвлекая от тревожных мыслей. Это особенно актуально для людей, испытывающих волнение или тревожность перед сном.

Интересным фактом является то, что, согласно некоторым исследованиям, мозг воспринимает процесс моргания как короткий сон, что дополнительно способствует быстрому засыпанию.

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