Нервозность, ожирение, бессонница: выяснилось, почему нельзя слишком часто пить чай и кофе

Разнообразные виды чая и кофе стали неотъемлемыми спутниками человека на протяжении его жизни. Это и приятное дополнение к досугу, и элемент деловой встречи, и способ взбодриться на работе или учебе. Однако у данных напитков есть и другая сторона — вредная.

Нутрициолог-остеопрактик Екатерина Старновская рассказала нам, когда чай и кофе превращаются из вкусного тонизирующего напитка в источник проблем для здоровья. По ее словам, максимальная суточная доза напитков куда меньше, чем привык употреблять среднестатистический человек.

«Зеленый чай пользуется популярностью из-за своих антиоксидантных свойств и способности повышать общий тонус организма. Но польза сохраняется только при умеренном потреблении — до 3-4 чашек в день. То же касается черного чая — он бодрит, улучшает настроение и даже помогает сосредоточиться. Однако его безопасная доза составляет около 5-6 чашек в день. Кофе же стоит выпивать не более 3-4 чашек, а лучше — вовсе одну и качественного, без сиропов и добавок», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист напомнила, что в большинстве видов чая, которые можно встретить на полках магазинов, содержатся вредные для организма красители. Но и это не главная проблема для тех, кто привык пить этот напиток литрами.

«При превышении рекомендуемых доз можно столкнуться с нервозностью. Плюсом к этому появятся дополнительные калории, которые приведут к набору веса и даже ожирению. Кроме того, вероятно ускорение сердцебиения, а нервная система может войти в стрессовое состояние, что вызовет раздражительность. Не исключено и появление бессонницы», — предупредила Старновская.

Также нутрициолог добавила, что даже озвученные безопасные дозы необходимо растягивать на весь день. Между приемами чая или кофе должны быть перерывы, позволяющие организму отдохнуть и восстановиться.

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