Нет универсального вреда: ученые призывают пересмотреть взгляд на влияние соцсетей

Влияние социальных сетей на психологическое состояние человека часто переоценивается. Специалисты из Института психолингвистики Макса Планка выяснили, что генетические факторы играют значительную роль в определении связи между использованием соцсетей и уровнем тревоги или удовлетворенности жизнью. Результаты исследования опубликовали в журнале Behavioral Genetics.

В рамках научной работы были проанализированы данные Нидерландского реестра близнецов, охватывающие 6,5 тыс. человек, включая более 3 тыс. пар идентичных близнецов.

Участники исследования сообщали о времени, проводимом в социальных сетях, частоте публикаций и количестве учетных записей. Также оценивались различные показатели благополучия, такие как удовлетворенность жизнью, чувство счастья и смысла, а также наличие симптомов тревоги или депрессии.

Анализ показал, что корреляции между использованием соцсетей и показателями благополучия были незначительными, находясь в диапазоне от −0,09 до 0,10. Было установлено, что генетические факторы в значительной степени объясняют эти связи. Иными словами, одни и те же гены могут предопределять как определенное поведение в социальных сетях, так и особенности психики.

Кроме того, привычки, связанные с использованием социальных сетей, оказались в значительной степени наследственными: генетика объясняла 72% времени, проведенного в сети, 54% частоты публикаций и 32% количества аккаунтов.

По словам психолога Селима Саметоглу, автора исследования, связь между использованием социальных сетей и психологическим благополучием невелика и не так однозначна, как принято считать. Влияние социальных сетей во многом зависит от индивидуальных особенностей, включая генетические.

Было отмечено, что ощущение смысла и вовлеченности в жизнь оказалось выше у тех, кто проводит больше времени в социальных сетях и имеет больше аккаунтов. Однако субъективное счастье и удовлетворенность жизнью были несколько ниже у активных пользователей.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты не свидетельствуют о безвредности цифровой среды, но указывают на невозможность создания универсальных выводов о ее влиянии. Реакция людей на одни те же условия может существенно различаться.

