Неудачно припарковался: 16-летний юноша из Подмосковья получил множественные травмы, упав с питбайка
Упавшего с питбайка 16-летнего юношу спасли в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли шестнадцатилетнего юношу, который упал с питбайка.
Множественные травмы руки и ноги подросток получил, когда пытался припарковать питбайк в гараже. У пациента был в том числе открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков.
Хирургическое лечение было объемным, рассказала врач-травматолог Наталья Агафонова. Юноше сделали открытую репозицию, пластику пяточно-малоберцовой связки и закрытое сопоставление отломков лучевой кости.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали, однако после восстановительного периода юношу ждет операция по удалению металлических фиксаторов.
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