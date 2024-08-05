Неудачно припарковался: 16-летний юноша из Подмосковья получил множественные травмы, упав с питбайка

Упавшего с питбайка 16-летнего юношу спасли в Подмосковье

Здоровье
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли шестнадцатилетнего юношу, который упал с питбайка.

Множественные травмы руки и ноги подросток получил, когда пытался припарковать питбайк в гараже. У пациента был в том числе открытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков.

Хирургическое лечение было объемным, рассказала врач-травматолог Наталья Агафонова. Юноше сделали открытую репозицию, пластику пяточно-малоберцовой связки и закрытое сопоставление отломков лучевой кости.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали, однако после восстановительного периода юношу ждет операция по удалению металлических фиксаторов.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о строительстве детского госпиталя в Красногорске.

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Министерство здравоохранения Московской области