«Неудачно упала дома»: в Электростали прооперировали пожилую женщину с переломом бедренной кости

Девяностооднолетняя женщина с переломом бедра поступила в травматологическое отделение Электростальской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что пенсионерка долго сомневалась, стоит ли делать операцию, из-за возраста и сопутствующих заболеваний, которых было очень много. Однако после проведенного обследования, удостоверившись в отсутствии критических противопоказаний, врачи уговорили пациентку на вмешательство.

Заведующий травматологическим отделением Андрей Мелешкин рассказал, что врачи сопоставили костные отломки на специальном ортопедическом столе, после чего через небольшие доступы по 3 см установили металлоконструкцию для фиксации перелома.

В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из медучреждения. При этом пациентка уже может передвигаться самостоятельно.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что всех работников скорой помощи в регионе застраховали.