Россиянам рассказали о влиянии алкоголя даже в малых дозах на развитие рака

Систематическое употребление алкоголя может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Такое заявление в беседе с «Лентой.ру» сделал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Медик сообщил, что даже разовое употребление спиртного вызывает повреждение ДНК. Повторный прием препятствует его восстановлению. Чем чаще человек употребляет алкоголь, тем больше он препятствует этому процессу. В итоге возникает риск развития мутаций, а также развития злокачественных опухолей. В первую очередь под угрозу попадают органы пищеварительной системы.

«Исследования показывают повышенный риск рака молочной железы, поджелудочной железы и даже толстой кишки у людей с привычкой к регулярному употреблению спиртного», — указал Кутушов.

Врач добавил, что другие вредные факторы, такие как курение и неправильное питание, в состоянии усилить этот негативный эффект и сделать его кумулятивным. Клетки долгое время могут компенсировать все проявления, но в один момент, спустя годы, злокачественные процессы проявятся.

